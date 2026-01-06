В проекте мирного плана нет пункта о вступлении Украины в НАТО, однако Киев не отказывается от этого курса, который закреплен в Конституции.

Об этом Суспільному заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Путь Украины в НАТО

По его словам, путь Украины в НАТО на определенном этапе может отличаться от процесса вступления в Евросоюз, однако Североатлантический блок остается нашим ключевым партнером в сфере безопасности и военной области.

Тарас Качка считает, что НАТО является наиболее эффективным инструментом взаимодействия с Вооруженными силами, ведь Украина внедряет и использует стандарты блока в планировании, логистике и во взаимодействии с партнерами.

— И НАТО учится на том, как организуется взаимодействие. Это никуда не денется, это будет только усиливаться, поэтому никто не выносит НАТО за скобки, — уточнил вице-премьер.

Согласно 5-му пункту мирного плана, США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5 Североатлантического договора (вооруженное нападение на одного члена НАТО считается нападением на всех, обязывая каждую страну-члена к действиям, которые сочтет необходимыми, в частности применению силы для восстановления безопасности).

Эта статья, по словам Тараса Качки, считается базовым геополитическим соглашением о том, как государства помогают друг другу в случае агрессии.

— И 20 пунктов проекта мирного плана, и гарантии безопасности со стороны США и европейских государств — это юридическая и политическая реализация таких же гарантий по сути, по своей силе. И поэтому это не вопрос, что это что-то слабее НАТО, а наоборот — это сильнее НАТО, потому что это индивидуальный юридический инструмент, — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, движение Украины в НАТО немного замедлилось по сравнению с переговорами с Евросоюзом. Именно поэтому сейчас внимание сосредоточено на двусторонних гарантиях безопасности.

В то же время Киев продолжает постепенную интеграцию в НАТО по модели Швеции и Финляндии — глубокое сотрудничество без формального членства.

Тарас Качка напомнил, что интеграция Украины в НАТО и ЕС закреплена в Конституции.

— В Конституции четко зафиксирована цель интеграции и в НАТО, и в Европейский Союз. Никто от этого курса не отказывается и не откладывает его, — подытожил вице-премьер.

Источник : Суспільне