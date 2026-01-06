За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение. Враг нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, применил девять ракет и сбросил 194 управляемые авиабомбы. Авиационные удары подверглись, в частности, населенные пункты Зализнычне, Риздвянка, Тернуватое, Воздвиженка, Таврийское Запорожской области.

Карта боевых действий в Украине на 6 января 2026 года

Ситуация в Украине на 6 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес пять авиаударов, сбросив 15 авиабомб, осуществил 94 обстрела населенных пунктов и наших позиций.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Прилепки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников в сторону Петропавловки, Куриловки и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз вблизи Надежды, Заречного и в направлениях населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны остановили семь наступательных действий захватчиков вблизи Свято-Покровского, Пазеного, Закитного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки оккупанты не штурмовали.

На Константиновском направлении противник осуществил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Иванополья, Константиновки, Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Сухецкое, Затишье, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия и в сторону населенных пунктов Гришино, Ивановка.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Вишневое, Злагода, Снежное, Александроград, Сосновка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 46 попыток противника продвинуться вперед в районах Успеновки, Солодкого, Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.

На Ореховском направлении захватчик дважды атаковал позиции наших подразделений в районе Плавней и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции наших защитников.

Потери РФ на 6 января

личного состава – около 1 213 460 (+940) человек,

танков – 11 512 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед.,

РСЗО – 1 593 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 269 (+1) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+157) ед.,

специальной техники – 4 036 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.