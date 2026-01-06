За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 940 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки наши защитники уничтожили почти 50 единиц артиллерийской техники.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по семи районам сосредоточения врага, двум пунктам управления, одному зенитно-ракетному комплексу Тор, двум пунктам управления БПЛА, четырем орудиям и еще двум другим важным объектам российских захватчиков.

Потери РФ на 6 января

личного состава – около 1 213 460 (+940) человек,

танков – 11 512 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 863 (+6) ед.,

артиллерийских систем – 35 831 (+46) ед.,

РСЗО – 1 593 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 269 (+1) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 101 443 (+879) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 73 102 (+157) ед.,

специальной техники – 4 036 ед.

Вчера в Николаевской области сбиты и уничтожены четыре ударных дрона типа Shahed 131/136 и беспилотника-имитатора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ