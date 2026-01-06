В Ямполе, что в Донецкой области, Силы обороны заметили российскую штурмовую группу, которая передвигалась на квадроциклах.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

ВСУ сорвали штурм врага на Ямполь

Так, российские оккупанты под прикрытием плохой погоды – сильного снегопада, ветра и нулевой видимости – на квадроциклах выдвинули штурмовую группу. Захватчики, наверное, думали, что украинские дроны в такую погоду не смогут летать, и рассчитывали пройти незамеченными.

Сейчас смотрят

По информации военных, вражескую группу обнаружили по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно приступили к работе.

— Работали в парах — четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат, — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Ямполь на карте

Населенный пункт Ямполь находится частично в серой зоне. Через него проходит дорога на Лиман и Славянск.

В октябре 2025 года сообщалось, что армия РФ накапливает силы и строит фортификации в районе Серебрянского леса на административной границе между Донецкой и Луганской областями. Оккупанты готовят штурм поселка Ямполь в Лиманской общине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.