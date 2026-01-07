Несмотря на сложную ситуацию, государство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения. Но все же есть случаи, когда могут задерживаться пенсии.

Факты ICTV пытались разобраться, почему задерживают пенсию и что делать в таком случае.

Почему задерживают пенсию ВПЛ

Чаще всего задержки пенсии касаются внутренне перемещенных пенсионеров, которые должны доказать свою личность и пройти процедуру идентификации. То есть пенсионеры, которые этого не сделали, могут не получить пенсию до тех пор, пока не подтвердят свою личность и не пройдут процедуру идентификации.

Для этого не обязательно приходить в отделение Ощадбанка. Ведь выполнить процесс идентификации можно онлайн. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или через видеосвязь со специалистом.

Лица, временно проживающие за пределами Украины, могут обратиться в дипломатические представительства.

Будет ли задержка пенсии в Украине в 2026 году

По состоянию на 6 января профинансировано:

пенсионные выплаты — 16,5 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 13,8 млрд грн — через уполномоченные банки;

жилищные субсидии и льготы — 4,7 млрд грн;

страховые выплаты — 1,4 млрд грн, в том числе больничные — 0,2 млрд грн.

В январе Пенсионный фонд Украины предоставил 193,2 тыс. услуг гражданам, обратившимся в его органы.

Что делать, если задерживают пенсию в Украине

Пенсионный фонд продолжает реализовывать решение правительства и взял на себя администрирование таких выплат.

Специалисты Пенсионного фонда делают все возможное, чтобы люди и в дальнейшем получали поддержку без лишних сложностей и длинных очередей.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь в контакт-центр:

0 800 503 753 (звонки бесплатные)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Прежде всего нужно проверить срок действия банковской карты. Это можно сделать в собственном кабинете или просто посмотреть на цифры на пластиковой карте. Если срок действия карты истек, нужно узнать, возможно ли его автоматически продлить. Если нет, то карту придется перевыпустить. Для этого стоит обратиться в отделение банка.

Даже если срок действия карты закончился, это вовсе не означает, что пенсионер не сможет получить собственных средств. Пенсия продолжает поступать на счет пенсионера, поэтому ее можно получить, заказав другую карту. Если же деньги нужны срочно, то можно обратиться в отделение банка с паспортом и получить наличные в кассе.