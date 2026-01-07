За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений.

Противник нанес один ракетный и 54 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 139 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4073 дрона-камикадзе и осуществили 2552 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 6 января.

Карта боевых действий в Украине на 7 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 414-е сутки.

