Соединенные Штаты Америки пока не поставляли новые системы противовоздушной обороны в Украину.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 7 января.

Зеленский о ПВО от США

По словам главы государства, ракеты для систем ПВО постепенно поступают, но Украина хотела бы ускорить процесс. Зеленский призвал еще раз Вашингтон посодействовать этому.

— Что касается ракет — идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США, — подчеркнул президент Украины.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию, особенно премьер-министра Йонаса Гару Стьоре. Глава государства отметил, что не будет рассказывать подробности.

Недавно Пентагон сообщил о намерениях США утроить производство ракет для систем ПВО Patriot, заключив семилетнее рамочное соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin.

Как отметили в Министерстве обороны США, документ направлен на увеличение выпуска самой современной модификации ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Согласно планам Пентагона, США планируют нарастить объемы производства примерно с 600 ракет до 2 тыс. единиц в год, чтобы существенно усилить возможности противовоздушной и противоракетной обороны.