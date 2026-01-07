Пока не было новых систем ПВО от США, ракеты поступают – Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что Украина пока не получила новых систем ПВО от США, хотя поставки ракет постепенно продолжаются.
- Глава государства призвал Вашингтон ускорить этот процесс.
Соединенные Штаты Америки пока не поставляли новые системы противовоздушной обороны в Украину.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 7 января.
Зеленский о ПВО от США
По словам главы государства, ракеты для систем ПВО постепенно поступают, но Украина хотела бы ускорить процесс. Зеленский призвал еще раз Вашингтон посодействовать этому.
— Что касается ракет — идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США, — подчеркнул президент Украины.
Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию, особенно премьер-министра Йонаса Гару Стьоре. Глава государства отметил, что не будет рассказывать подробности.
Недавно Пентагон сообщил о намерениях США утроить производство ракет для систем ПВО Patriot, заключив семилетнее рамочное соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin.
Как отметили в Министерстве обороны США, документ направлен на увеличение выпуска самой современной модификации ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).
Согласно планам Пентагона, США планируют нарастить объемы производства примерно с 600 ракет до 2 тыс. единиц в год, чтобы существенно усилить возможности противовоздушной и противоракетной обороны.