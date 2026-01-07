Европейские союзники и Украина согласовали план долгосрочных гарантий безопасности в Париже. США поддержали инициативу, но окончательное заявление не включает прямое участие Америки в многонациональных силах.

Об этом сообщает Рolitico.

Гарантии безопасности Украины: что скрыли в финальном заявлении

Отмечается, что посланник США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер высоко оценили работу Европы по разработке плана, который обеспечил бы гарантии безопасности для текущих мирных переговоров с Россией.

– Мы в значительной степени завершили протоколы безопасности. Это важно, чтобы, когда эта война закончится, она закончилась навсегда, – сказал Виткофф и похвалил президента Украины Владимира Зеленского и его команду.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что европейцы, американцы и украинцы договорились о надежных гарантиях безопасности для Украины.

В эти гарантии вошли мониторинг прекращения огня под руководством США и развертывание многонациональных сил в Украине в случае мирного соглашения с Россией, согласно совместному заявлению так называемой коалиции желающих – свободной группы союзников Украины, в которую не входит Вашингтон.

Макрон заявил, что гарантии безопасности являются ключом к тому, чтобы мирное соглашение никогда не означало капитуляции Украины и чтобы оно не позволило РФ снова представлять угрозу для Украины.

– Но оптимистичные заявления в Париже не развеют сомнений относительно обязательства США поддерживать Украину и европейский континент. Хотя изначально все надеялись, что Вашингтон обязуется подписать совместное заявление о гарантиях безопасности, окончательную декларацию в итоге подписала только коалиция желающих, – подчеркнули журналисты

К тому же, детали участия Америки в многонациональных силах в Украине были удалены из предварительного проекта, с которым ознакомилось издание.

В той версии, в частности, предполагалось, что США обязуются поддерживать силы в случае нападения и помогать разведывательными данными и логистикой.

Лидеры также не хотели ставить под сомнение достоверность обязательств США после захвата американскими войсками президента Венесуэлы Николаса Мадуро и угрозы президента Дональда Трампа аннексировать Гренландию.

Виткофф отказался комментировать ситуацию с Гренландией, сосредоточив свое внимание на Киеве и настаивая на том, что Трамп решительно поддерживает протоколы безопасности.

Напомним, страны Коалиции желающих подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Что туда входит – читайте в тексте Фактов ICTV.