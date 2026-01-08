Этой ночью последствия очередной российской атаки ощутили сразу несколько регионов Украины: в Запорожской и Днепропетровской областях ввели аварийные отключения электроэнергии, местами были перебои с водой и связью.

В то же время во Франции готовятся к новой встрече по Украине и гарантиям безопасности, а в Украине продолжаются расследования и суды за военные преступления РФ и работа над правилами послевоенных выборов.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

В Запорожье аварийные отключения

После атаки РФ 7 января в Запорожской области ввели ограничения электроснабжения.

По данным начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова, энергетики работают над восстановлением и стабилизацией системы.

В Запорожье также фиксировали перебои с водоснабжением — в городе постепенно восстанавливают подачу воды, почти все районы уже с водой.

Больницы и водоснабжение перевели на работу от генераторов, критическая инфраструктура функционирует.

Из-за масштабного отключения электроэнергии мобильная связь в регионе работает в аварийном режиме: базовые станции переводят на аккумуляторы (ориентировочно до 8 часов), параллельно разворачивают генераторы.

Также сообщалось, что из-за отсутствия электричества в городе может быть не слышен сигнал воздушной тревоги.

В Запорожье развернули 200 пунктов несокрушимости.

Днепропетровщина почти обесточена

В Днепропетровской области из-за последствий атаки РФ 7 января применили аварийные отключения света — электроснабжение исчезло во многих районах Днепра и области, местами были проблемы с водой и мобильной связью.

Света также не было в части населенных пунктов, в частности в Павлограде и Синельниково.

Известно, что в Днепре остановилось метро — людей выводили из туннелей, эскалаторы не работали.

Городской голова Борис Филатов сообщал, что больницы переведены на генераторы и имеют запасы воды; в городе действуют около 130 колонок с технической водой, а при необходимости планировали развернуть Пункты несокрушимости (всего их 89).

Также отмечалось о вероятных перебоях в работе электротранспорта, поэтому утром 8 января его максимально заменят автобусы.

Укрзализныця предупредила о незапланированных остановках пригородных поездов и контролируемых задержках в регионе: в частности, речь шла о направлениях Запорожье — Синельниково, Чаплино — Синельниково, Днепр — Чаплино, Пятихатки — Днепр.

Ориентировочное время задержки — около часа, готовили резервные тепловозы.

Также сообщалось, что часть поездов отправляется под резервной теплотягой, в частности 734 Киев — Днепр, 37 Запорожье — Киев, 119 Днепр — Холм, 79 Днепр — Львов.

Макрон созывает встречу в формате Сен-Дени по Украине

Сегодня, 8 января, в Елисейском дворце запланирована встреча в формате Сен-Дени, которую созывает президент Франции Эммануэль Макрон.

Как отмечается, она станет продолжением заседания Коалиции желающих, которое состоялось 6 января в Париже.

К участию приглашены руководители ключевых французских институтов и парламента, а главная тема — ситуация в Украине и вопросы гарантий безопасности, связанных с войной.

Сотрудника ФСБ заочно осудили за пытки в Балаклее

Балаклейский районный суд Харьковской области заочно осудил 33-летнего сотрудника ФСБ Павла Каширского к 11 годам лишения свободы за нарушение законов и обычаев войны.

По материалам следствия, он был причастен к издевательствам над жителями оккупированного города: людей арестовывали, бросали в застенки, избивали и пытали электрическим током.

В публикации также приведены подробности о застенках в Балаклее, которые после деоккупации города в сентябре 2022 года обнаружили в здании местного отдела полиции: следователи нашли орудия пыток, а потерпевшие свидетельствовали о нечеловеческих условиях содержания.

ЦИК разработала предложения по выборам после отмены военного положения

Центральная избирательная комиссия сообщила, что одобрила предложения по законодательному урегулированию организации и проведения общегосударственных выборов после прекращения или отмены военного положения.

Предложения планируют направить профильному комитету Верховной Рады и рабочей группе, которая готовит комплексные изменения для послевоенных выборов.

В ЦИК отметили, что в рамках работы (с привлечением представителей власти, депутатов, гражданского общества и международных институтов) разработали:

механизмы актуализации данных об избирателях,

подходы к организации голосования граждан за рубежом,

план мероприятий для подготовки и проведения послевоенных выборов.

Трамп дал “зеленый свет” законопроекту о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп одобрил продвижение двухпартийного законопроекта об усилении санкций против России.

Об этом сообщил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из авторов документа.

По словам Грэма, после продуктивной встречи с Трампом президент “дал зеленый свет” законопроекту, над которым несколько месяцев работали вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем и другими законодателями.

Сенатор подчеркнул, что это решение является своевременным, ведь Украина идет на уступки ради мира, тогда как Владимир Путин, по его словам, только затягивает процесс и продолжает войну.

Законопроект, по замыслу авторов, предоставит президенту США дополнительные рычаги влияния — в частности, возможность вводить санкции против стран, которые покупают дешевую российскую нефть и таким образом финансируют российскую военную машину.

Грэм отметил, что документ может усилить давление на такие государства, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить закупку российской нефти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 415 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.