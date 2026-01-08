За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 255 боевых столкновений.

Вчера российские войска нанесли один ракетный и 16 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 66 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 2353 дрона-камикадзе и осуществили 2363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 7 января.

Карта боевых действий в Украине на 8 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 415-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.