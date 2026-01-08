После российской атаки на Днепропетровщине более миллиона человек остаются без базовых коммунальных услуг, а ситуацию в Днепре называют чрезвычайной национального уровня.

Об этом сообщили вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и мэр Днепра Борис Филатов.

Ситуация с теплом, водой и электроэнергией в Днепропетровской области

По словам Кулебы, ремонтные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и воду жителям области.

Часть централизованных систем в нескольких населенных пунктах уже удалось восстановить, однако во многих районах ситуация остается сложной.

В домах на левом берегу Днепра вода подается с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

В группе ДТЭК сообщили, что энергетики зажилили часть объектов критической инфраструктуры области.

Однако пока в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тыс. семей.

Восстановительные работы продолжаются непрерывно с ночи, к ним привлечены все бригады региона. Подачу электроэнергии бытовым потребителям планируют после полного восстановления критических объектов.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что в Синельниково водоснабжение уже восстановили.

Для Павлограда и общин Павлоградского и Синельниковского районов, по предварительным данным, нужно примерно сутки, чтобы полностью заполнить системы.

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что чисто технически ситуация в городе является одной из самых сложных и имеет признаки чрезвычайной ситуации национального уровня.

По его словам, с ночи город работает по всем алгоритмам реагирования в постоянном контакте с областной военной администрацией, профильными министерствами и службами.

Свет постепенно возвращается в больницы, которые при этом имеют альтернативные источники питания и необходимые запасы.

Канализация города заживляется, левый берег поддерживается резервными источниками питания.

Ситуация с водоснабжением на правом берегу постепенно стабилизируется благодаря работе энергетиков и коммунальщиков.

Филатов также сообщил, что все котельные накануне были обесточены, сейчас специалисты пытаются как можно быстрее восстановить их работу.

Работу электротранспорта компенсируют автобусными маршрутами.

Детские сады работают в режиме дежурных групп по четыре часа, а школьные каникулы в Днепре продлили до 11 января.

Напомним, что после российской атаки во многих районах Днепра и области пропало электроснабжение, возникли перебои с водой и мобильной связью.

Из-за отключения электричества остановилось метро в Днепре, часть поездов курсировала на резервном теплотяге.

Больницы и объекты критической инфраструктуры были переведены на генераторы, в городах развернули пункты несокрушимости.