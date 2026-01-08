На Покровском направлении ситуация остается самой сложной, ведь ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что работает в воинских частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Сырский о ситуации на Покровском направлении

По словам главнокомандующего ВСУ, российские войска пытаются усилить давление на украинские оборонительные позиции, перебрасывают дополнительные резервы и ищут возможности для продвижения, в частности, через инфильтрационные действия и постоянные штурмы.

Сейчас смотрят

Однако украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение оккупантов, уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска остается под контролем ВСУ.

В то же время украинские воины останавливают армию России в Мирнограде и ведут активную оборону, утверждает главнокомандующий ВСУ.

По результатам докладов на местах, Сырский уточнил задачи командирам армейских корпусов и бригад.

Он рассказал, что определил комплекс конкретных шагов для повышения устойчивости обороны, обеспечения бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, которые непосредственно влияют на поставки боеприпасов и подкрепления для Сил обороны.

По мнению главнокомандующего, главная задача — поддерживать боевые возможности и беречь жизни украинских защитников.

Бои на Покровском направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, подчеркнул Сырский, однако украинские воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку и слаженность.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил солдат, сержантов и офицеров, благодаря которым российские войска несут огромные потери, а Покровск и Мирноград остаются под контролем Украины.