Полсотни боев ежедневно: Сырский о ситуации на Покровском направлении
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о сложной ситуации на Покровском направлении, где ежедневно происходит около 50 боевых столкновений.
- Он подтвердил, что Силы обороны Украины удерживают контроль над Покровском и Мирноградом.
На Покровском направлении ситуация остается самой сложной, ведь ежедневно происходит около полусотни боевых столкновений.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что работает в воинских частях, которые выполняют боевые задачи в районе Покровско-Мирноградской агломерации.
Сырский о ситуации на Покровском направлении
По словам главнокомандующего ВСУ, российские войска пытаются усилить давление на украинские оборонительные позиции, перебрасывают дополнительные резервы и ищут возможности для продвижения, в частности, через инфильтрационные действия и постоянные штурмы.
Однако украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы остановить продвижение оккупантов, уничтожить его личный состав и технику. Северная часть Покровска остается под контролем ВСУ.
В то же время украинские воины останавливают армию России в Мирнограде и ведут активную оборону, утверждает главнокомандующий ВСУ.
По результатам докладов на местах, Сырский уточнил задачи командирам армейских корпусов и бригад.
Он рассказал, что определил комплекс конкретных шагов для повышения устойчивости обороны, обеспечения бесперебойной работы ключевых логистических маршрутов, которые непосредственно влияют на поставки боеприпасов и подкрепления для Сил обороны.
По мнению главнокомандующего, главная задача — поддерживать боевые возможности и беречь жизни украинских защитников.
Бои на Покровском направлении отличаются высокой динамикой и интенсивностью, подчеркнул Сырский, однако украинские воины действуют решительно и профессионально, демонстрируя силу, выдержку и слаженность.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил солдат, сержантов и офицеров, благодаря которым российские войска несут огромные потери, а Покровск и Мирноград остаются под контролем Украины.