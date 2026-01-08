В пятницу во всех областях будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для предприятий.

Графики отключения света по всей Украине

– Завтра, 9 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, – сообщила компания Укрэнерго.

Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дронных атак РФ на энергетические объекты.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Рост потребления электричества из-за похолодания

Завтра в большинстве областей Украины ожидается существенное понижение температуры. Морозы будут продолжительными, что приведет к заметному росту потребления электроэнергии.

— В таких условиях соблюдение рекомендаций по рациональному потреблению электроэнергии (особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером) поможет сбалансировать энергосистему и позволит уменьшить объем вынужденно введенных ограничений, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Выполнение потребителями простых и понятных советов должно стать вкладом каждого в противодействие попыткам врага оставить украинцев без света. В частности, граждан призывают:

  • не включать одновременно несколько мощных электроприборов,
  • выключать освещение в пустых комнатах и кабинетах,
  • отключать от сети технику, которой не пользуются.
  • по возможности рекомендуется переносить энергоемкие процессы — стирку, нагрев воды в бойлере или работу посудомоечной машины — на ночное время после 23:00.

Также советуют максимально ограничить использование электрообогревателей и не применять их в периоды пикового потребления утром и вечером с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Отмечается целесообразность замены ламп накаливания на энергосберегающие, использования энергосберегающей бытовой техники и соблюдения паузы не менее 20 минут после восстановления электроснабжения по графику перед включением мощных приборов.

Также потребителей просят избегать одновременного использования нескольких энергоемких устройств.

