За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 400 российских оккупантов.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 215 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 8 января 2026 года

  • личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек,
  • танков – 11 521 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 874 (+9) ед.,
  • РСЗО – 1 596 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 269 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1012 074 (+225) ед.,
  • крылатых ракет – 4 137 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 335 (+112) ед.,
  • специальной техники – 4 037 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 415-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
На Запорожье аварийные отключения света: все о блэкауте в регионе
Електрика, світло, електроенергія