За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 400 российских оккупантов.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 215 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 8 января 2026 года

личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек,

танков – 11 521 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед.,

артиллерийских систем – 35 874 (+9) ед.,

РСЗО – 1 596 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 269 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1012 074 (+225) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 73 335 (+112) ед.,

специальной техники – 4 037 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 415-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.