Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 8 января: ВСУ уничтожили 1 400 оккупантов, три танка и 26 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 400 российских оккупантов.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 215 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 8 января 2026 года
- личного состава – около 1 215 900 (+1 400) человек,
- танков – 11 521 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 874 (+9) ед.,
- артиллерийских систем – 35 874 (+9) ед.,
- РСЗО – 1 596 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 269 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1012 074 (+225) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 335 (+112) ед.,
- специальной техники – 4 037 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 415-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.