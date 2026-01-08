Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей дождаться официальной информации от военных о том, был ли ракетный удар по городу нанесен с применением Орешника.

По его словам, на данный момент подтвержденных данных о типе вооружения нет.

Был ли это Орешник: Садовый о взрывах во Львове

— Был ли это Орешник — пока неизвестно. Информацию предоставят военные, — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео, которое, по утверждениям пользователей, может быть похожим на предыдущий удар Орешником по Днепру.

По свидетельствам местных жителей, звуки взрывов во Львове были нетипичными для ракетных и дроновых атак или работы противовоздушной обороны.

Количество взрывов совпадает с числом зарядов, которые имеет Орешник.

В то же время эта информация пока не имеет официального подтверждения, продолжаются проверки и уточнение обстоятельств.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сообщили, что около 23:30 по всей территории страны была объявлена ракетная опасность из-за угрозы применения противником баллистических ракет с полигона Капустин Яр.

— Зафиксированы взрывы во Львовской области. Информация уточняется, — сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники сообщил, что в течение ночи возможно использование врагом Орешника.

Напомним, во Львовской области подвергся атаке объект критической инфраструктуры, а в городе во время объявленной воздушной тревоги была слышна серия взрывов.