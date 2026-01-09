За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 142 боевых столкновения.

Вчера российские войска нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 58 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 2982 дрона-камикадзе и осуществили 3055 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 8 января.

Карта боевых действий в Украине на 9 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

