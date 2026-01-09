Пенсионеры и граждане, получающие страховые выплаты, которые временно находятся за границей или проживают на временно оккупированных территориях, должны были пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года.

Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года №299 и является необходимым условием для непрерывного получения пенсий и страховых выплат в 2026 году.

Что делать пенсионеру, если не успел пройти идентификацию в 2025 году, читайте в нашем материале.

Пенсионер не успел пройти идентификацию в 2025 году: что делать

Сам факт непрохождения физической идентификации в течение календарного года не отменяет решение о назначении пенсии или страховой выплаты.

Впрочем, если до конца 2025 года идентификация не была пройдена, выплаты могут быть временно приостановлены. Это техническая мера, а не лишение права на пенсию.

В случае приостановки выплат из-за непрохождения идентификации, волноваться не стоит. После успешного прохождения физической идентификации выплаты автоматически возобновляются, без необходимости подавать дополнительные заявления или обращаться в суд.

Следовательно, нужно как можно быстрее пройти идентификацию любым доступным способом.

Как проверить, была ли пройдена идентификация

Пенсионеры могут самостоятельно проверить факт прохождения физической идентификации и дату последнего подтверждения личности. Для этого доступен сервис Моя идентификация:

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины.

Это удобный способ убедиться, что данные актуальны, и выплаты не находятся под угрозой приостановления.

Что делать, если пенсионеру не удалось пройти идентификацию в течение 2025 года

Пенсионный фонд Украины предусмотрел несколько вариантов идентификации, чтобы каждый мог выбрать наиболее удобный способ — в зависимости от места пребывания и технических возможностей.

Подробный перечень способов доступен на официальном сайте ПФУ.

Один из самых простых и быстрых вариантов — прохождение физической идентификации с помощью Дія.Підпису через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Это позволяет подтвердить личность дистанционно, без посещения учреждений.