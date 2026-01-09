Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 9 января: ВСУ уничтожили 1 030 оккупантов и пять танков
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 030 российских оккупантов.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 216 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 8 января 2026 года
- личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек,
- танков – 11 526 (+5) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 882 (+8) ед.,
- артиллерийских систем – 35 892 (+18) ед.,
- РСЗО – 1 596 ед.,
- средств ПВО – 1 269 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 426 (+90) ед.,
- специальной техники – 4 037 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.