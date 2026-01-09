За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 030 российских оккупантов.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 216 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 8 января 2026 года

  • личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек,
  • танков – 11 526 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 882 (+8) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 892 (+18) ед.,
  • РСЗО – 1 596 ед.,
  • средств ПВО – 1 269 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) ед.,
  • крылатых ракет – 4 137 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 426 (+90) ед.,
  • специальной техники – 4 037 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

