За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1 030 российских оккупантов.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года потери врага составили около 1 млн 216 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 8 января 2026 года

личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек,

танков – 11 526 (+5) ед.,

боевых бронированных машин – 23 882 (+8) ед.,

артиллерийских систем – 35 892 (+18) ед.,

РСЗО – 1 596 ед.,

средств ПВО – 1 269 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 73 426 (+90) ед.,

специальной техники – 4 037 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.