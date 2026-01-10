Гарантии для Украины, смещение интересов США и удар РФ Орешником: итоги событий недели

Прошлая неделя обозначила новые контуры безопасности для Украины и одновременно продемонстрировала изменение глобальных приоритетов Соединенных Штатов. В Париже страны Коалиции желающих договорились о долгосрочных гарантиях безопасности для нашего государства, механизмах контроля прекращения огня и поддержке Вооруженных сил Украины в случае новой агрессии России.

В то же время роль США в этих договоренностях остается сдержанной — Вашингтон поддерживает план, но избегает формального закрепления участия в многонациональных силах. Вместо этого американская администрация все больше сосредотачивается на Западном полушарии, где силовые операции против режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и российского теневого флота уже вызвали новую напряженность в отношениях с Москвой.

Еще одним маркером недели стали громкие заявления Дональда Трампа об особой роли США в мире — от жесткой политики в Латинской Америке до интереса к Гренландии. В Белом доме все более откровенно демонстрируют: вопросы суверенитета и международного права уступают место силе, влиянию и американскому видению безопасности.

Гарантии безопасности для Украины и приоритеты США

Во вторник, 6 января, в Париже страны Коалиции желающих подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины, а также трехсторонние декларации между Францией, Великобританией и Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в декларации речь идет о будущем развертывании иностранного военного контингента в Украине. В то же время именно ВСУ будут сдерживать врага в случае нового нападения.

После завершения войны численность украинской армии должна составить 700 тыс. военнослужащих, но западные страны обязались поддерживать наше войско, чтобы в случае необходимости оно могло отбивать потенциальную агрессию.

Коалиции желающих удалось согласовать механизмы мониторинга соблюдения режима прекращения огня под руководством Соединенных Штатов. Союзники также обсудили, как юридически закрепить обязательства по поддержке Украины в случае нового нападения России.

В то же время издание Politico написало, что хотя Соединенные Штаты и поддержали план долгосрочных гарантий безопасности, декларацию подписала только Коалиция желающих. К тому же детали участия США в многонациональных силах в Украине были удалены из предварительного проекта документа.

В то же время США в последние недели сосредоточились на Западном полушарии, которое Государственный департамент объявил зоной влияния Соединенных Штатов. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул решимость президента Трампа не допустить, чтобы Западное полушарие стало убежищем для наркоторговцев, иранских агентов или враждебных режимов, которые представляют угрозу для американской национальной безопасности.

Напомним, что 3 января Соединенные Штаты провели молниеносную спецоперацию на территории Венесуэлы, в результате которой нанесли удары по военным объектам страны и задержали президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Дональд Трамп обвиняет Мадуро в том, что Венесуэла наполняет США наркотиками и членами банд. Президент Венесуэлы отрицает свою причастность к наркокартелям.

В понедельник, 5 января, Мадуро и его жену доставили в суд в Нью-Йорке на первое слушание.

Кроме того, береговая охрана США 7 января в ходе двух спецопераций захватила танкеры российского теневого флота – Bella I (по новому названию – танкер Маринера) и Sophia. Оба танкера в последний раз причаливали в Венесуэле или направлялись к ней.

Утром 9 января вблизи Тринидада американцы задержали нефтяной танкер Olina, против которого ряд государств, в том числе и Штаты, ввели санкции. Танкер Olina ранее назывался Minerva M и является частью российского теневого флота. Трекер судна в последний раз был активен 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы.

Западные СМИ пишут, что задержание танкеров с российской нефтью, вероятно, усилит напряженность между Вашингтоном и Москвой.

Еще одна тема, на которой сосредоточен Трамп, — это остров Гренландия. Госсекретарь США Марко Рубио во время закрытого брифинга для Конгресса подтвердил, что на следующей неделе проведет официальные переговоры с Данией о будущем острова.

Президент Дональд Трамп в интервью для The New York Times заявил, что его полномочия как главнокомандующего ограничиваются только его собственной моралью, отвергая международное право.

— Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять людям вред. Да, есть одно. Моя собственная мораль, мое собственное мышление – это единственное, что может меня остановить, – сказал Трамп.

Территория Гренландии в три раза превышает площадь Техаса, но имеет население менее 60 тыс. человек. В то же время Дональд Трамп не признает того, что Гренландия находится под контролем близкого союзника по НАТО.

На вопрос, почему ему нужно владеть этой территорией, он ответил: Это психологически необходимо для успеха. Я думаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь, независимо от того, идет ли речь об аренде или о договоре. Собственность дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ.

По мнению Трампа, суверенитет и национальные границы менее важны, чем особая роль, которую играют Соединенные Штаты как защитник Запада.

Удар Орешником по Украине

Напомним, 9 января ночью Россия нанесла удар баллистической ракетой Орешник, способной лететь со скоростью более 12 тыс. км/ч, по территории Львовской области. Это уже вторая атака на Украину таким оружием. 21 ноября 2024 года РФ нанесла массированный ракетный удар по Днепру, и тогда впервые применила баллистическую ракету средней дальности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что удар Орешником по Львовской области, относительно недалеко от границы с Евросоюзом, это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.

Зеленский отметил, что Путин даже не пытается придумать правдивую причину для применения такого оружия, и европейские страны должны понимать, что личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что удар ракетой Орешник — это очередной бряцание оружием, цель которого запугать западные страны, чтобы они не оказывали военную поддержку Украине, в частности не отправляли миротворческие силы в рамках мирного соглашения.

Сдвиг внимания США к Западному полушарию

По словам политолога, доцента Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игоря Рейтеровича, у американцев действительно сейчас приоритет на Западном полушарии, но это не означает, что они не следят за тем, что происходит в Европе.

То, что представители США участвуют во всех переговорах и выступают главным посредником, согласовывают ключевые документы, а затем передают эти документы России, свидетельствует о том, что они никуда не собираются уходить, говорит политолог.

— У президента США Дональда Трампа логика такая: не весь мир делится на сферы влияния, как того хотят Путин или Китай. А полмира делится на сферы влияния, а полмира, Западное полушарие, — это американская сфера влияния и это не подлежит обсуждению, — объясняет Игорь Рейтерович.

Поэтому Трамп сейчас больше сосредоточен на Западном полушарии: на ситуации с Венесуэлой, Гренландией. В то же время американский президент внимательно следит за протестами в Иране, ведь в случае смены власти это напрямую скажется на ситуации в Европе и на российско-украинской войне.

— Даже обстрел Орешником. Мы все прекрасно понимаем, что это ответ Трампу. Это реальная угроза Европе, это угроза Украине, но прежде всего это ответ Трампу. То есть испуганные россияне не знают, как ответить Трампу на захват танкеров. Ну решили ударить Орешником по Украине, — говорит политолог.

Поэтому американцы сейчас просто больше являются посредниками в переговорах и берут на себя меньше обязательств по гарантиям безопасности для Украины.

В то же время Дональд Трамп сказал: если война будет приближаться к завершению, он готов предоставить гарантии безопасности, ратифицировать их через Конгресс.

Что касается Гренландии, то Трамп считает, что если Соединенные Штаты предоставят нормальные гарантии и Европе, и Украине, то Европа может быть более уступчивой в отношении Гренландии.

— О передаче Гренландии Соединенным Штатам речи не идет. Но, кажется, Трамп просто поднимает ставки для того, чтобы получить соглашение, которое больше устроит Соединенные Штаты, чем соглашение 1951 года, которое позволило США базировать свои войска на острове, — объясняет Игорь Рейтерович.

Вполне возможно, что Трамп сможет добиться большего присутствия США на Гренландии: больше военных, больше кораблей и т. д.

Политолог отмечает, что американский президент вообще хочет присоединить Гренландию к США. Но это не происходит по решению президента США. За это должен проголосовать Конгресс, а Конгресс за это никогда не проголосует. Потому что там много республиканцев, которые против этого.

— Ситуация с Венесуэлой позитивна для Украины, потому что это влияет на транспортировку российской нефти теневым флотом. Что касается Гренландии, то это пока отложенная история, и Трамп в ближайшее время вряд ли будет заниматься этим вопросом, — объясняет политический эксперт.

Зустріч Трампа та Зеленського

7 января советники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить план США по миру в Украине. Американцы передали Дмитриеву план, чтобы кремлевский диктатор Путин ознакомился с ним. Белый дом хочет получить четкий ответ от Путина на это предложение, пишет Axios.

До сих пор Путин не дал никаких публичных признаков того, что готов согласиться или даже серьезно рассмотреть предложенное соглашение.

Украинские чиновники сообщили Axios, что существует вероятность того, что Зеленский на следующей неделе посетит США, чтобы встретиться с Трампом и окончательно согласовать гарантии безопасности. Другой вариант – встреча двух лидеров может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Политолог Игорь Рейтерович также считает, что президент Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом сосредоточится именно на гарантиях безопасности от США.

– Зеленский, если полетит в Штаты, то будет заниматься вопросами гарантий безопасности, экономического возрождения Украины, – считает политический эксперт.

Что касается мирного плана, который передали Путину для ознакомления, то вполне вероятно, что Россия будет пытаться снова тянуть время, но затем будет вынуждена либо согласиться на этот план, либо отклонить его. В случае второго варианта Трамп может начать давить на Россию усилением санкций и увеличением военной помощи Украине.

– У Трампа на самом деле очень много механизмов поставить Россию в очень неудобное положение. Все зависит от его политической воли, – говорит Игорь Рейтерович.

Трамп делает ставку на то, что ему удастся выкинуть Россию из Венесуэлы (треть нефти, которую Россия продает теневыми танкерами – венесуэльская) и Ирана (Москва закупает Шахеды), и тогда у Путина не будет выбора, как сесть за стол переговоров и говорить конкретно.