В воскресенье, 11 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут во всех регионах страны.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 11 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что причиной введения ограничительных мер являются последствия ракетных и дронных атак РФ на энергообъекты Украины.

В Укрэнерго не назвали количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений 11 января, но добавили, что графики могут измениться.

— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отмечается в сообщении.

Украинцев призвали экономить электроэнергию.

Напомним, компания ДТЭК сообщила, что по состоянию на субботу, 10 января, 648 тыс. семей в Киеве получили свет после российского обстрела 8 января.

Вечером Минэнерго сообщило, что в Киеве восстановили электроснабжение. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.

— В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам, — сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.