Графики отключения света 11 января: когда не будет электроэнергии
В воскресенье, 11 января, в Украине продолжат действовать графики почасовых отключений света. Ограничения будут во всех регионах страны.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 11 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.
В компании сообщили, что причиной введения ограничительных мер являются последствия ракетных и дронных атак РФ на энергообъекты Украины.
В Укрэнерго не назвали количество очередей, которые одновременно задействуют во время отключений 11 января, но добавили, что графики могут измениться.
— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отмечается в сообщении.
Украинцев призвали экономить электроэнергию.
Напомним, компания ДТЭК сообщила, что по состоянию на субботу, 10 января, 648 тыс. семей в Киеве получили свет после российского обстрела 8 января.
Вечером Минэнерго сообщило, что в Киеве восстановили электроснабжение. Столица постепенно возвращается к плановым графикам отключений.
— В Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей. Энергетики продолжают восстановительные работы и постепенно стабилизируют работу энергосистемы, переходя от аварийных отключений к плановым почасовым графикам, — сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.