Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 10 января 2026 года – ситуация на фронте
По итогам прошедших суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Также враг привлек для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществил 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года
Потери РФ на 10 января
- личного состава – около 1 217 810 (+880) человек,
- танков – 11 530 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 882 ед.,
- артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.,
- РСЗО – 1 597 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 269 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.,
- крылатых ракет – 4 155 (+18) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 510 (+84) ед.,
- специальной техники – 4 039 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW