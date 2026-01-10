По итогам прошедших суток на фронте произошло 165 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли два ракетных и 23 авиационных удара, применив 36 ракет и сбросив 72 управляемые бомбы. Также враг привлек для поражения 3967 дронов-камикадзе и осуществил 2795 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 10 января 2026 года

Потери РФ на 10 января

личного состава – около 1 217 810 (+880) человек,

танков – 11 530 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 882 ед.,

артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.,

РСЗО – 1 597 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 269 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.,

крылатых ракет – 4 155 (+18) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 73 510 (+84) ед.,

специальной техники – 4 039 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

