В ночь на 10 января (с 18:00 9 января) российский враг запустил по Украине баллистическую ракету Искандер-М и 121 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину

Так, баллистическую ракету Искандер-М россияне запустили из Курской области, а дроны из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Из 121 дрона около 80 были ударные Шахеды.

По состоянию на 08:30, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 94 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 дронов в 15 локациях, а также падение обломков в одной локации.

Воздушные силы предупреждают, что атака на Украину продолжается, в воздушном пространстве фиксируются несколько вражеских БПЛА.

По информации главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, ночью силы ПВО над Днепропетровской областью сбили 27 вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ