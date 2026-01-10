В Киеве после обстрелов РФ свет вернули 648 000 семьям — ДТЭК
- Энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам домов киевлян.
- На данный момент продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.
В Киеве после российских обстрелов свет вернули для 648 тысяч семей.
В Киеве семьям постепенно возвращают свет
Как сообщает ДТЭК, энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам домов киевлян. Всего после массированного обстрела 8 января свет уже восстановили для 648 тысяч домов.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.
Напомним, что на Левом берегу, а также части Печерского и Голосеевского районов применяются экстренные отключения.
На другой части Правого берега действуют графики отключений.
Это все последствие удара РФ по Киеву в ночь на 9 января. Тогда половина домов столицы осталась без тепла.
Наиболее сложная ситуация в Соломенском, Печерском, Голосеевском районах и Теремках, однако энергетики и коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть тепло как можно скорее.
Вчера в КГГА сообщали, что в Киеве из систем сливают воду, но это не значит долгое отсутствие тепла.