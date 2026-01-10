В Киеве после российских обстрелов свет вернули для 648 тысяч семей.

В Киеве семьям постепенно возвращают свет

Как сообщает ДТЭК, энергетики вернули электроснабжение еще 60 тысячам домов киевлян. Всего после массированного обстрела 8 января свет уже восстановили для 648 тысяч домов.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации локальных аварий, которые возникли из-за перегрузки сетей и морозов.

Напомним, что на Левом берегу, а также части Печерского и Голосеевского районов применяются экстренные отключения.

На другой части Правого берега действуют графики отключений.

Это все последствие удара РФ по Киеву в ночь на 9 января. Тогда половина домов столицы осталась без тепла.

Наиболее сложная ситуация в Соломенском, Печерском, Голосеевском районах и Теремках, однако энергетики и коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть тепло как можно скорее.

Вчера в КГГА сообщали, что в Киеве из систем сливают воду, но это не значит долгое отсутствие тепла.