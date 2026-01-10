Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Об этом 9 января заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Bloomberg.

Зеленский о создании зоны СЭЗ на Донбассе

— Формат сложный, но справедливый, — сказал глава государства о предложении создания зоны со специальным правовым и налоговым режимом в районах, из которых могут быть выведены войска.

Этот план носит локальный характер, в отличие от идеи широкого соглашения о свободной торговле между США и Украиной, которая также находится на стадии обсуждения.

По словам Зеленского, инициатива по Донбассу потребует от России “отражения” шагов Украины, а также потребует внутреннего обсуждения в государстве.

Предполагается, что зона может быть создана в отдельных частях Донбасса и станет компромиссным решением, которое обяжет обе стороны отвести войска на достаточное расстояние, чтобы обеспечить нормальные условия жизни в регионе.

— Речь идет о замораживании линии соприкосновения, а не конфликта, — пояснил президент.

Он добавил, что такая договоренность будет проще для реализации и контроля со стороны международных партнеров Украины.

Зеленский также сообщил о намерении лично обсудить с президентом США Дональдом Трампом конкретные обязательства американской стороны в случае возобновления российской агрессии.

— Я не хочу, чтобы все закончилось только обещаниями реагировать. Я действительно хочу чего-то более конкретного, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по информации СМИ, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут встретиться во время Всемирного экономического форума в Давосе, который запланирован на период с 19 по 23 января.