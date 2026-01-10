За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 880 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 10 января

  • личного состава – около 1 217 810 (+880) человек,
  • танков – 11 530 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 882 ед.,
  • артиллерийских систем – 35 908 (+16) ед.,
  • РСЗО – 1 597 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 269 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653) ед.,
  • крылатых ракет – 4 155 (+18) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 510 (+84) ед.,
  • специальной техники – 4 039 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

