Графики отключения света 12 января: обесточивание будет во всех регионах
В воскресенье, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.
Отключение света 12 января по всей Украине
Причиной введения таких мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.
— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.
Почему энергетики применяют аварийные отключения
В Министерстве энергетики объясняют, что аварийные отключения являются вынужденной превентивной мерой.
Она позволяет удерживать энергосистему, которая понесла значительные повреждения в результате массированных атак РФ.
В отличие от прогнозируемых почасовых отключений, которые имеют определенные графики, аварийные отключения не поддаются прогнозированию.
Их невозможно предсказать, они не имеют фиксированного расписания, а их продолжительность не может быть заранее определена.
Аварийные отключения продолжаются до завершения ремонтных работ и восстановления возможности передачи электроэнергии или до момента сбалансирования энергосистемы.
Это может длиться от нескольких минут или часов до неопределенного периода, в зависимости от масштабов повреждений и сложности восстановления.
Операторы системы распределения имеют 10 минут после команды оператора системы передачи — НЭК Укрэнерго, чтобы осуществить отключение с целью недопущения аварий в сети.
Такие отключения вводятся в срочном порядке, без предупреждения, и действуют до стабилизации ситуации.
Основные причины введения аварийных графиков:
- Повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов.
- Резкий рост потребления из-за похолодания и повреждения системы.
- Дефицит мощности в результате повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций).
- Восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное отключение электроэнергии на определенных участках сети.
- Ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии затруднена возможность доставки энергии в определенные регионы.