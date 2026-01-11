В воскресенье, 12 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в НЭК Укрэнерго.

Отключение света 12 января по всей Украине

Причиной введения таких мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

— Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.

Почему энергетики применяют аварийные отключения

В Министерстве энергетики объясняют, что аварийные отключения являются вынужденной превентивной мерой.

Она позволяет удерживать энергосистему, которая понесла значительные повреждения в результате массированных атак РФ.

В отличие от прогнозируемых почасовых отключений, которые имеют определенные графики, аварийные отключения не поддаются прогнозированию.

Их невозможно предсказать, они не имеют фиксированного расписания, а их продолжительность не может быть заранее определена.

Аварийные отключения продолжаются до завершения ремонтных работ и восстановления возможности передачи электроэнергии или до момента сбалансирования энергосистемы.

Это может длиться от нескольких минут или часов до неопределенного периода, в зависимости от масштабов повреждений и сложности восстановления.

Операторы системы распределения имеют 10 минут после команды оператора системы передачи — НЭК Укрэнерго, чтобы осуществить отключение с целью недопущения аварий в сети.

Такие отключения вводятся в срочном порядке, без предупреждения, и действуют до стабилизации ситуации.

Основные причины введения аварийных графиков:

Повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов.

Резкий рост потребления из-за похолодания и повреждения системы.

Дефицит мощности в результате повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций).

Восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное отключение электроэнергии на определенных участках сети.

Ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии затруднена возможность доставки энергии в определенные регионы.