За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские захватчики нанесли 33 авиационных удара, сбросив 81 управляемую авиационную бомбу.

Сейчас смотрят

Кроме этого, привлекли для поражения 4439 дронов-камикадзе и осуществили 2830 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 11 января 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 418-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.