Для урегулирования ситуации с отключениями электроснабжения в Киеве нужно время. Ситуация с электричеством может улучшиться к четвергу, 15 января.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Атаки на энергосистему: какая ситуация со светом

По словам Свириденко, продолжается работа по преодолению последствий вражеских атак на украинскую энергосистему.

Она объяснила, что в течение этой недели не было ни одного дня без обстрелов объектов энергетики и критической инфраструктуры. Всего зафиксировано 44 атаки.

Основные удары враг нанес по Донецкой, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Киевской областям, а также по столице.

Как утверждает Свириденко, армия РФ осуществила одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру в Киеве за все время полномасштабной войны. По ее словам, враг целенаправленно бил баллистикой, в частности, по теплогенерирующим объектам.

Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры, подчеркнула премьер-министр.

Ситуация со светом: когда улучшится

Как объяснила Свириденко, правительство ежедневно получает отчеты от энергетиков, ГСЧС и военных администраций о ходе восстановительных работ.

— Понимаем, что отсутствие света и тепла — тяжелое испытание, особенно в мороз. Поэтому наша ключевая задача — как можно быстрее вернуть людям базовые условия жизни, — утверждает она.

Сейчас украинские энергетики работают в сложнейших условиях и делают максимум возможного, подчеркнула премьер-министр. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тыс. потребителей по всей Украине.

Учитывая масштаб повреждений, в Киеве в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. Однако продолжают действовать плановые и экстренные графики отключений.

— Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время — ориентируемся на четверг, — объяснила Свириденко.

Отключение света: решения по восстановлению энергосистемы

По словам премьер-министра, правительство работает над минимизацией последствий российских атак по украинской энергосистеме.

В частности, в дальнейшем будет оказываться вся необходимая поддержка генерирующим компаниям, в частности, оборудованием, ресурсами, техникой, с привлечением ГСЧС, чтобы помочь скорейшему восстановлению.

В то же время действует правительственное решение, согласно которому не отключаются объекты критической инфраструктуры стратегического значения, что помогает стабилизировать украинскую энергосистему.

Кроме этого, развернуты все пункты несокрушимости, проведен их аудит. Государственные и крупные компании привлечены к поддержке людей, подчеркнула Свириденко.

Украина пытается наращивать импорт электроэнергии.

Также Свириденко поручила ГСЧС совместно с местными властями незамедлительно устанавливать генераторы большой мощности для уменьшения нагрузки на центральную систему, но работа продолжается.

На период сложных погодных условий оптимизированы учебный и рабочий процессы. В то же время обеспечена стабильная и бесперебойная работа медицинской системы.

По ее словам, отдельная тема — это постоянная связь с людьми. Местные власти обязаны обеспечить непрерывную работу горячих линий, пояснила Свириденко.

Она рассказала, что начальнику КГВА поручено организовать круглосуточную работу горячих линий при районных военных администрациях столицы. Руководители районов несут персональную ответственность.

Свириденко отметила, что круглосуточно работают: правительственная горячая линия по номеру 1545, а также горячая линия Струм — 1549.

Премьер-министр призвала украинцев с пониманием отнестись к ситуации, которую создал враг, сохранять единство и быть энергосберегающими.