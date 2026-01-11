Сильный снегопад осложнил работу аэропорта Гданьска, из-за этого возникли перебои в авиасообщении.

В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении

Пассажиров просят следить за статусом своих рейсов и контактировать с авиакомпаниями, пишет издание RMF24.

Субботний и воскресный снегопад в Гданьске спровоцировал перебои в работе аэропорта имени Леха Валенсы.

Сейчас смотрят

14 рейсов из-за сильного снега и порывов ветра были отменены или перенаправлены в другие аэропорты, среди них рейсы в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.

– С вечера субботы погодные условия усложняют посадки, и не все самолеты могут безопасно приземлиться, – сообщила спикер аэропорта Агнешка Михайлов.

Кроме того, она призвала пассажиров следить за обновлением статуса рейсов и контактировать с авиакомпаниями.

Службы аэропорта активно расчищают снег, но прогноз погоды остается неблагоприятным. Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) предупреждает о снегопаде до 50 сантиметров и сильных порывах ветра, которые могут вызвать вьюги и ветровые ливни.

Напомним, что в пятницу, 2 января, в аэропорту Схипгол близ Амстердама из-за неблагоприятных погодных условий было отменено и задержано почти 450 рейсов.