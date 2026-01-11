В Гданьске из-за снегопада перебои в работе аэропорта им. Леха Валенсы
- Снегопад, который продолжается два дня подряд спровоцировал перебои в работе аэропорта имени Леха Валенсы.
- 14 рейсов из-за сильного снега и порывов ветра были отменены или перенаправлены в другие аэропорты.
- Так, речь идет о рейсах в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.
Сильный снегопад осложнил работу аэропорта Гданьска, из-за этого возникли перебои в авиасообщении.
В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении
Пассажиров просят следить за статусом своих рейсов и контактировать с авиакомпаниями, пишет издание RMF24.
Субботний и воскресный снегопад в Гданьске спровоцировал перебои в работе аэропорта имени Леха Валенсы.
14 рейсов из-за сильного снега и порывов ветра были отменены или перенаправлены в другие аэропорты, среди них рейсы в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.
– С вечера субботы погодные условия усложняют посадки, и не все самолеты могут безопасно приземлиться, – сообщила спикер аэропорта Агнешка Михайлов.
Кроме того, она призвала пассажиров следить за обновлением статуса рейсов и контактировать с авиакомпаниями.
Службы аэропорта активно расчищают снег, но прогноз погоды остается неблагоприятным. Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) предупреждает о снегопаде до 50 сантиметров и сильных порывах ветра, которые могут вызвать вьюги и ветровые ливни.
Напомним, что в пятницу, 2 января, в аэропорту Схипгол близ Амстердама из-за неблагоприятных погодных условий было отменено и задержано почти 450 рейсов.