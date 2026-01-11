В Киеве из-за последствий российских обстрелов, низких температур и перегрузки энергосетей возникло значительное количество локальных повреждений.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Отключение света в Киеве: что известно

В компании уточнили, что количество обращений от жителей столицы продолжает расти.

— У части киевлян отсутствие света может быть длительным. По состоянию на 17:00 имеем более 200 обращений, – говорится в сообщении ДТЭК в Telegram.

Энергетики отметили, что видят каждое обращение от жителей города и прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить электроснабжение во всех домах.

Для этого задействованы все имеющиеся ресурсы. На объектах работают 57 ремонтных бригад, которые выполняют работы без перерыва, чтобы как можно быстрее вернуть свет киевлянам.

— Просим вашей помощи: когда появится электричество, включайте мощные приборы по очереди. Это поможет избежать новых аварий и быстрее стабилизировать систему, – подчеркнули в ДТЭК.

Ранее о ситуации с энергоснабжением в столице высказалась глава правительства Юлия Свириденко.

По ее словам, стабилизация в Киеве ожидается ориентировочно к четвергу, 15 января. В городе продолжаются восстановительные работы после повреждений.

— По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры, — отметила Свириденко.