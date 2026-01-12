Во вторник, 13 января, на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

В энергосистеме ситуация может меняться. Время и объем отключений по конкретному адресу потребителям советуют проверять на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

В компании призывают экономно использовать электроэнергию в те часы, когда она подается по графику.

Напомним, в течение прошлой недели спасатели ГСЧС осуществили более 6 тыс. выездов на чрезвычайные происшествия и спасли 173 человека.

Для оперативного реагирования в службе создали Энергетический отряд, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме. Наиболее сложной остается ситуация с ликвидацией последствий российских обстрелов Киева и Киевской области.

В наиболее пострадавших районах спасатели дополнительно развернули пневмокаркасные модули во дворах многоэтажных домов.

Там граждане могут согреться, получить консультации и необходимую поддержку.