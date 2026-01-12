Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон на помощь Украине, которые будут направлены на поддержку энергетического сектора и стабильное функционирование государства.

Об этом министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

На что будут направлены средства из пакета помощи от Норвегии

По словам Эспена Барта Эйде, общий объем нового пакета помощи от Норвегии – эквивалент почти $400 млн, из которых $200 млн будут направлены на неотложные энергетические нужды Украины.

Речь идет, в частности, о закупке газа, ремонте поврежденных энергообъектов и других неотложных работах, необходимых для обеспечения теплом и электроэнергией населения.

— Это деньги, которые Украине очень нужны именно сейчас. Россия несколько раз в неделю атакует инфраструктуру, обеспечивающую электроснабжение обычных людей. Обеспечение того, чтобы украинцы могли согреться и жить более-менее нормально, является критически важным, — подчеркнул Эйде.

Еще $200 млн будет направлено на бюджетную поддержку Украины. По словам норвежского министра, эти средства будут служить финансовым “мостом” до момента поступления запланированной помощи от Европейского Союза.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Норвегию за новый энергетический пакет, подчеркнув, что он поступил в крайне важный момент.

Он также отметил, что Норвегия одной из первых откликнулась на потребность Украины в дополнительном поставке газа.

По словам Сибиги, в 2026 году норвежское правительство планирует выделить Украине $8,4 млрд помощи, сохранив объемы поддержки на уровне прошлого года.

Кроме того, Норвегия является одним из лидеров международной программы PURL, направленной на укрепление устойчивости Украины.

Напомним, что министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде прибыл в Киев сегодня, 12 января.

Фото: Андрея Сибига