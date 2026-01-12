В Киеве все дома, которые остались без света после массированной атаки России, снова подключены к энергосистеме. Об этом сообщили в ДТЭК.

Все дома Киева подключены к энергосистеме

Однако в столице продолжаются плановые отключения.

В Шевченковском, Подольском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах сейчас действуют стабилизационные графики.

Сейчас смотрят

— На Левом берегу, а также в Голосеевском и Печерском районах действуют экстренные отключения. Дома имеют 3-5 часов со светом и 7-12 — без, — говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали киевлян, у которых сейчас есть электроэнергия, пользоваться ею экономно и включать мощные приборы по очереди. Это помогает поддерживать стабильность системы.

Напомним, сегодня днем в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии по команде Укрэнерго. Во время действия этих отключений графики плановых отключений не действовали.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко подчеркнул, что инфраструктура не смогла выдержать нагрузку, поэтому столица была вынуждена перейти на экстренные отключения.

Во вторник, 13 января, на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.