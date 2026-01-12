За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 12 января 2026 года

  • личного состава – около 1 220 000 (+1 080);
  • танков – 11 521;
  • боевых бронированных машин – 23 892 (+7);
  • артиллерийских систем – 35 937 (+23);
  • РСЗО – 1 598;
  • средств ПВО – 1 270 (+1);
  • самолетов – 434;
  • вертолетов – 347;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353);
  • крылатых ракет – 4 155;
  • кораблей / катеров – 28;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 742 (+98);
  • специальной техники – 4 042 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.

