Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 12 января: минус 1 060 оккупантов и 23 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1 060 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 12 января 2026 года
- личного состава – около 1 220 000 (+1 080);
- танков – 11 521;
- боевых бронированных машин – 23 892 (+7);
- артиллерийских систем – 35 937 (+23);
- РСЗО – 1 598;
- средств ПВО – 1 270 (+1);
- самолетов – 434;
- вертолетов – 347;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353);
- крылатых ракет – 4 155;
- кораблей / катеров – 28;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 742 (+98);
- специальной техники – 4 042 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.
