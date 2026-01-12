За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 1 060 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 12 января 2026 года

личного состава – около 1 220 000 (+1 080);

танков – 11 521;

боевых бронированных машин – 23 892 (+7);

артиллерийских систем – 35 937 (+23);

РСЗО – 1 598;

средств ПВО – 1 270 (+1);

самолетов – 434;

вертолетов – 347;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 104 421 (+353);

крылатых ракет – 4 155;

кораблей / катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 73 742 (+98);

специальной техники – 4 042 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.

