После очередного ночного обстрела со стороны РФ ситуация со светом и теплоснабжением в Киеве остается сложной.

Какая ситуация в Киеве сейчас

В Киеве из-за последствий очередной атаки РФ введены и действуют экстренные отключения света, сообщает КГГА. На данный момент, прогнозов о том, сколько может не быть света — нет.

— После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация очень сложная, — сообщил городской голова Виталий Кличко.

Вместо наземного электротранспорта, движение которого из-за ситуации в энергосистеме приостановлено, на дублирующие маршруты выводятся автобусы. Детальнее о маршрутах можно узнать по ссылке.

Без тепла остаются около 500 домов.

В свою очередь, мэр Киева поручил Департаменту социальной и ветеранской политики КГГА и районным госадминистрациям города обеспечивать один раз в сутки горячим питанием тех жителей, которые стоят на учете в территориальных центрах районов. По его словам, это преимущественно одинокие люди постарше.

– Что касается тех, кто не стоит на учете. Обращаюсь к киевлянам, если вы знаете, что рядом с вами проживает одинокий человек постарше, маломобильный или человек с инвалидностью, нуждающийся в помощи, сообщите об этом либо в Контактный центр 15-51, либо в райадминистрацию вашего района, — добавил он.

Также Кличко обратил внимание, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности.

— Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы снабжать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации, — написал он в Telegram.

Кроме того, Виталий Кличкой дал поручение столичным предприятиям, задействованным в ликвидации чрезвычайной ситуации, выплатить дополнительное денежное вознаграждение их специалистам, которые работают и днем ​​и ночью, чтобы вернуть киевлянам необходимые услуги. В частности, это касается Киевтеплоэнерго, Киевводоканал, управляющих компаний, Киевавтодора.

Коммунальщики продолжают работу по ликвидации последствий вражеских атак.