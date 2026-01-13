Во вторник, 13 января, в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.

Отключение света в Киевской области 13 января

По информации энергетиков, из-за вражеской атаки в большей части Бучанского района Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, экстренные отключения также продолжают действовать в Бориспольском и Броварском районах.

В остальных районах Киевской области электроснабжение осуществляется по стабилизационным графикам.

В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются, а электроэнергия может исчезать без предупреждения.

Продолжительность самих отключений зависит от состояния энергосистемы.

Энергетики призывают потребителей, у которых сейчас есть свет, пользоваться электроэнергией экономно.

В ДТЭК также сообщали, что экстренные отключения электроэнергии введены также в Киеве.

В случае изменения ситуации ДТЭК обещает оперативно информировать жителей через официальные каналы связи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.