Отключение света в Киевской области 13 января: где действуют экстренные ограничения
Во вторник, 13 января, в Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские региональные электросети.
По информации энергетиков, из-за вражеской атаки в большей части Бучанского района Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии.
Кроме того, экстренные отключения также продолжают действовать в Бориспольском и Броварском районах.
В остальных районах Киевской области электроснабжение осуществляется по стабилизационным графикам.
В ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений почасовые графики не применяются, а электроэнергия может исчезать без предупреждения.
Продолжительность самих отключений зависит от состояния энергосистемы.
Энергетики призывают потребителей, у которых сейчас есть свет, пользоваться электроэнергией экономно.
В ДТЭК также сообщали, что экстренные отключения электроэнергии введены также в Киеве.
В случае изменения ситуации ДТЭК обещает оперативно информировать жителей через официальные каналы связи.
