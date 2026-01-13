За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 146 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Российские захватчики нанесли 28 авиационных ударов, сбросив 74 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 5092 дрона-камикадзе и осуществили 2740 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 13 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 420-е сутки.

