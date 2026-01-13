Россия снова осуществила масштабную воздушную атаку по Украине, применив баллистические, крылатые ракеты и ударные дроны.

Враг выпустил 18 баллистических ракет, использовал крылатые ракеты и беспилотники. Часть воздушных целей силам ПВО удалось уничтожить.

Зеленский о ликвидации последствий ударов РФ

— Сегодня непростой день – был снова российский удар, баллистика: 18 только баллистических ракет. Еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. Только перехватчиками и только Шахедами было сбито 64. Но были и попадания, к сожалению, — заявил глава государства в вечернем обращении.

По словам президента, власть готова помогать громадам ликвидировать последствия российских обстрелов, но нужна максимальная активность самих громад.

— Премьер-министр Юлия Свириденко и чиновники находятся в постоянной связи с главами областей — готовы помогать громадам так, как это необходимо в данной ситуации, — отметил глава государства.

Он добавил, что громады со своей стороны должны быть максимально активными, ведь многое зависит от того, насколько профессионально построена работа на местах.

Зеленский поблагодарил руководителей, “которые в своих громадах, которые с людьми, действительно помогают и о которых люди могут сказать, что они действительно рядом и эффективны”.

Президент рассказал, что уже не первую неделю этой зимой ремонтные бригады и коммунальные службы во многих городах Украины работают круглосуточно. Погода добавляет вызовов.

Что известно об атаке РФ 13 января

Напомним, в ночь на 13 января и утром Россия массированно атаковала Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса и другие города, в результате чего были зафиксированы пожары, разрушения, попадания в объекты инфраструктуры и другие последствия.

Враг бил дронами, баллистикой, а под утро крылатыми ракетами. Есть попадания в ТЭС ДТЭК, на объекте существенно повреждено оборудование.

В Киеве во время атаки были перебои со светом, утром ввели экстренные отключения. В Харькове атакован детский санаторий, в пригороде уничтожен терминал Новой почты, есть жертвы и пострадавшие.

В Одессе повреждены жилые дома и объекты социальной сферы, есть пострадавшие. В Зеленодоске на Днепропетровщине пострадали дома, в регионе ранены два человека.

Россияне также атаковали критическую инфраструктуру Житомирской области, произошел пожар.