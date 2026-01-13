Вступительная кампания 2026 года уже сейчас волнует будущих абитуриентов. Несмотря на то, что окончательные правила поступления еще не утверждены, основные параметры НМТ уже известны.

Когда нужно регистрироваться на НМТ 2026, читайте в нашем материале.

Когда будет регистрация на НМТ в 2026 году

Структура и детали НМТ обнародованы в проекте Порядка приема, который находится на стадии общественного обсуждения.

Сейчас смотрят

Согласно этому документу, для поступления в высшие учебные заведения в 2026 году абитуриентам понадобятся результаты НМТ по четырем предметам.

Обязательными остаются:

украинский язык;

математика;

история Украины;

четвертый предмет абитуриент выбирает самостоятельно из перечня: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика или география.

Выбор этого предмета напрямую зависит от будущей специальности, поэтому определиться с ним советуют заранее.

Подготовку к НМТ целесообразно начинать с изучения программ ВНО, по которым формируются тестовые задания. Они определяют структуру и содержание экзамена, поэтому именно на их основе стоит строить собственный план обучения. Четкий график подготовки поможет системно проработать все темы и эффективно распределить время между предметами.

Отдельное внимание стоит уделить практике. Регулярное выполнение тестовых заданий различной сложности позволяет лучше понять формат НМТ и подготовиться к вопросам, требующим не только знаний, но и логического мышления.

В УЦОКО советуют использовать онлайн-тренажеры Львовского регионального центра оценивания качества образования и платформу Всеукраинская школа онлайн, где доступны демонстрационные и тренировочные варианты тестов предыдущих лет.

Чтобы подготовка была максимально эффективной, абитуриентам советуют проходить тренировочные тесты с учетом реального времени, самостоятельно устанавливая лимиты на выполнение заданий. Такой подход поможет не только закрепить знания, но и психологически подготовиться к реальному тестированию.

Регистрация на НМТ 2026: когда создавать кабинет абитуриента

Регистрация на НМТ в 2026 году, по предварительным прогнозам, стартует в марте-апреле и будет проходить через личный кабинет на официальном сайте УЦОКО. Точные даты, когда начнется регистрация на НМТ 2026, неизвестны. МОН и УЦОКО обнародуют графики ближе к началу регистрационной кампании.

Как и в предыдущие годы, процедура будет проходить в два этапа — основной и дополнительный, поэтому абитуриентам важно успеть зарегистрироваться именно в основной период, чтобы избежать лишних проблем.

Ориентировочно основной этап продлится с марта до начала апреля 2026 года. В это время можно будет подать заявку и при необходимости внести изменения в регистрационные данные.

Дополнительный период запланирован на май. Ориентировочно в середине месяца, по аналогии с 2025 годом, и предназначен для тех, кто не смог зарегистрироваться вовремя или имел уважительные причины.