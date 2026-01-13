Ирина Гамалий, редактор сайта
4 мин.
Ровнооблэнерго определило графики отключения света в Ровенской области 14 января
В среду, 14 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений света. Они введены из-за последствий вражеских атак на энергетические объекты Украины.
Об этом сообщает Ровнооблэнерго.
Графики отключения света в Ровенской области 14 января
Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 14 января будут действовать в следующем объеме:
Сейчас смотрят
- подчерга 1.1 — 00:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00;
- подсмена 1.2 — 00:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00;
- подсменность 2.1 — 00:00-04:00, 09:00-13:00, 16:00-20:00;
- подсменность 2.2 — 00:00-04:00, 11:00-14:00, 16:00-20:00;
- подсменность 3.1 — 04:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-21:00;
- подсменность 3.2 — 04:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00;
- подсменность 4.1 — 04:00-08:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00;
- подсменность 4.2 — 04:00-08:00, 12:00-16:00, 20:00-23:00;
- подсменность 5.1 — 07:00-11:00, 13:00-17:00, 21:00-23:59;
- подсменность 5.2 — 05:00-09:00, 12:00-16:00, 21:00-23:59;
- подсменность 6.1 — 08:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-23:59;
- подсменность 6.2 — 08:00-12:00, 16:00-20:00, 23:00-23:59.
Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:
для Ровно – по ссылке;
для Ровенской области – по ссылке.
Ранее компания Укрэнерго сообщала, что 14 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.