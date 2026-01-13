В среду, 14 января, в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений света. Они введены из-за последствий вражеских атак на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщает Ровнооблэнерго.

Графики отключения света в Ровенской области 14 января

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 14 января будут действовать в следующем объеме:

подчерга 1.1 — 00:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00;

подсмена 1.2 — 00:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00;

подсменность 2.1 — 00:00-04:00, 09:00-13:00, 16:00-20:00;

подсменность 2.2 — 00:00-04:00, 11:00-14:00, 16:00-20:00;

подсменность 3.1 — 04:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-21:00;

подсменность 3.2 — 04:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00;

подсменность 4.1 — 04:00-08:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00;

подсменность 4.2 — 04:00-08:00, 12:00-16:00, 20:00-23:00;

подсменность 5.1 — 07:00-11:00, 13:00-17:00, 21:00-23:59;

подсменность 5.2 — 05:00-09:00, 12:00-16:00, 21:00-23:59;

подсменность 6.1 — 08:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-23:59;

подсменность 6.2 — 08:00-12:00, 16:00-20:00, 23:00-23:59.

Узнать свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно – по ссылке;

для Ровенской области – по ссылке.

Ранее компания Укрэнерго сообщала, что 14 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.