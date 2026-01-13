Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с 24 февраля 2022 года российская оккупационная армия запустила по территории Украины более 13,3 тыс. ракет различных типов и более 142,3 тыс. дронов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ракетно-дроновый террор Украины

Сообщается, что Сырский провел телефонный разговор с командующим Сухопутным командованием Объединенных Вооруженных сил НАТО генералом Кристофером Донахью.

Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте. О том, что значительные потери врага в живой силе и технике не заставляют его отказываться от продолжения наступлений.

Вместе с тем оккупанты продолжают бить дронами и ракетами по украинским населенным пунктам, в том числе по объектам энергетики. По словам Сырского, враг использует морозы как дополнительный инструмент давления и террора гражданского населения Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ, в течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года Россия нанесла по территории Украины шесть массированных комбинированных ударов. В ночь на 13 января оккупанты нанесли удары по объектам энергетики, инфраструктуре и гражданским объектам 25 ракетами и 293 ударными дронами.

– Начиная с 24.02.2022, количество ракет, примененных армией РФ, достигло более 13,3 тыс. единиц, ударных дронов – более 142,3 тыс. единиц, – подчеркнул Александр Сырский.

По его словам, первоочередной потребностью для Украины является укрепление противовоздушной обороны – получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов, в частности от американской стороны.

Сырский также ознакомил Кристофера Донахью с другими потребностями наших Сил обороны, которые союзники могут обеспечить в рамках инициативы PURL.

В результате атаки на Кривой Рог в городе возник пожар, повреждены объекты инфраструктуры, два частных дома и газопровод. Пострадала 69-летняя женщина — она госпитализирована в состоянии средней тяжести.