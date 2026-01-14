Карта боевых действий на 14 января 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Враг применил 23 ракеты и сбросил 47 управляемых авиабомб, также оккупанты привлекли для поражения 5627 дронов-камикадзе и 3073 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 14 января 2026 года
Ситуация в Украине на 14 января 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 119 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Зеленое, Бугруватка, Прилепка и Дегтярное, в настоящее время бой продолжается.
Потери РФ в войне на 14 января 2026 года
- личного состава – около 1 221 940 (+990) человек,
- танков – 11 550 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 902 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 36 098 (+74) ед.,
- РСЗО – 1 603 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 275 (+5) ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 106 428 (+1074) ед.,
- крылатых ракет – 4 163 (+8) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 74 119 (+232) ед.,
- специальной техники – 4 042 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.
