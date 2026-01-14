По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 130 боевых столкновений. Враг применил 23 ракеты и сбросил 47 управляемых авиабомб, также оккупанты привлекли для поражения 5627 дронов-камикадзе и 3073 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 14 января 2026 года

Ситуация в Украине на 14 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 119 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Зеленое, Бугруватка, Прилепка и Дегтярное, в настоящее время бой продолжается.

Потери РФ в войне на 14 января 2026 года

личного состава – около 1 221 940 (+990) человек,

танков – 11 550 (+6) ед.,

боевых бронированных машин – 23 902 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 36 098 (+74) ед.,

РСЗО – 1 603 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 275 (+5) ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 106 428 (+1074) ед.,

крылатых ракет – 4 163 (+8) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 74 119 (+232) ед.,

специальной техники – 4 042 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.