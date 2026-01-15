Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Украине, в том числе и в Ровенской области, в энергосистеме сохраняется нехватка мощности. В связи с этим НЭК Укрэнерго устанавливает для области предельные лимиты потребления электроэнергии, превышение которых не допускается.

В соответствии с полученными показателями ЧАО Ровнооблэнерго формирует графики стабилизационных, то есть почасовых, отключений электроэнергии.

Как действуют графики отключения света в Ровно 15 января, читайте в нашем материале.

Где не будет действовать график почасовых отключений света в Ровенской области и Ровно сегодня

График отключения света Ровно 15 января не применяется к объектам критической инфраструктуры и зданиям, которые подключены к тем же сетям, что и такие объекты.

Время отключения или восстановления электроснабжения может отличаться от указанного в графике в сторону увеличения, но не более чем на один час. Это связано с технологическими процессами переключения очередей. В частности, в Ровно во время переключения трех очередей диспетчеры выполняют до 80 технических операций.

Отключение света в Ровенской области 15 января

Энергетики обнародовали обновленное расписание почасовых отключений электроэнергии для потребителей Ровенской области на четверг, 15 января. Расписание сформировано по очередям и подочередям, каждая из которых имеет собственные временные промежутки, когда может не быть света:

Очередь 1

1.1 — 00:00–05:00, 09:00–13:00, 15:00–18:00

1.2 — 01:00–05:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00

Очередь 2

2.1 — 02:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:59

2.2 — 02:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:59

Черга 3

3.1 — 03:00–08:00, 10:00–15:00, 17:00–20:00

3.2 — 04:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–20:00, 22:00–23:59

Черга 4

4.1 — 00:00–02:00, 04:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00

4.2 — 01:00–03:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00

Черга 5

5.1 — 00:00–01:00, 03:00–04:00, 06:00–10:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

5.2 — 00:00–01:00, 06:00–11:30, 13:00–17:00, 19:00–22:00

Черга 6

6.1 — 00:00–03:00, 06:00–11:00, 13:00–17:00, 22:00–23:59

6.2 — 00:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:59

Для оперативного реагирования на изменение лимитов потребления энергетики распределили потребителей по очередям. Чтобы узнать, когда именно по вашему адресу возможны отключения, необходимо проверить, к какой очереди относится ваше домохозяйство или предприятие.

Энергетики предупреждают, что в случае необходимости экстренных или аварийных ограничений фактические отключения могут отличаться от приведенного графика.

В случае превышения установленных лимитов возможны изменения в графике отключения света в Ровенской области 15 января, поскольку возникает необходимость применять аварийные ограничения для балансирования работы энергосистемы.

Источник: Ровнооблэнерго