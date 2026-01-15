Правительство приняло решение о временном приостановлении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования из-за последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и Министерство образования и науки Украины.

Зимние каникулы в школах

По словам Свириденко, в Киеве МОН и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

Однако такое решение не распространяется на детские сады, утверждает премьер-министр.

– МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе, – отметила Свириденко.

Вскоре в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что правительство приняло решение о временном прекращении офлайн-формата в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования.

По данным МОН, областным военным администрациям (ОВА) и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС необходимо незамедлительно принять меры, касающиеся:

перехода на дистанционную форму обучения;

или продления/введения зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

В МОН утверждают, что КГГА должна ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

В то же время в Киеве учреждения дошкольного образования принимают решение о продолжении работы с учетом ситуации на месте, добавили в МОН Украины.