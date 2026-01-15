Каникулы до 1 февраля или дистанционное обучение: решение МОН
- Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике правительство приостановило очное обучение во всех учебных заведениях, предложив перейти на дистанционный формат или ввести каникулы до 1 февраля 2026 года.
- В частности, в Киеве школы должны продлить каникулы до указанной даты. Детские сады будут принимать решение о формате работы самостоятельно, в зависимости от ситуации.
Правительство приняло решение о временном приостановлении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования из-за последствий чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и Министерство образования и науки Украины.
Зимние каникулы в школах
По словам Свириденко, в Киеве МОН и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.
Однако такое решение не распространяется на детские сады, утверждает премьер-министр.
– МОН вместе с ОВА должны определить необходимость для всех учебных заведений временно перейти с очного обучения на дистанционное или продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года, в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе, – отметила Свириденко.
Вскоре в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что правительство приняло решение о временном прекращении офлайн-формата в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования.
По данным МОН, областным военным администрациям (ОВА) и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС необходимо незамедлительно принять меры, касающиеся:
- перехода на дистанционную форму обучения;
- или продления/введения зимних каникул до 1 февраля 2026 года.
В МОН утверждают, что КГГА должна ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года.
В то же время в Киеве учреждения дошкольного образования принимают решение о продолжении работы с учетом ситуации на месте, добавили в МОН Украины.