С началом полномасштабной войны в Украине был введен комендантский час. Он предусматривает запрет на пребывания на улице или в других общественных местах без специальных пропусков в определенные часы суток.

Предусмотрена ли ответственность за нарушение комендантского часа — Факты ICTV расспросили у юриста LCF Law Group, кандидата в члены Ассоциации юристов Украины, младшего лейтенанта запаса Владимира Романчука. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Нарушение комендантского часа: суммы штрафов 2026

По словам юриста, сейчас в Украине предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа в виде штрафа от 170 до 510 грн.

Также к нарушителям могут применить исправительные работы или административный арест на 15 суток. Выписывать штраф могут не только полицейские, но и другие представители комендантского патруля.

– В случае, если вас во время нарушения комендантского часа встречают не только полицейские, а и нацгвардейцы, муниципальная стража, территориальная оборона, или другие представители правоохранительных органов или ВСУ, которые привлечены к охране общественного порядка во время комендантского часа, они также могут привлекать вас к административной ответственности, – сказал юрист.

Сейчас комендантский патруль имеет право:

задерживать и доставлять нарушителей в подразделения Нацполиции;

проверять документы;

выяснять, почему нарушитель находится на улице;

осматривать вещи или транспортное средство;

применять физическую силу, оружие и спецсредства к правонарушителям, если есть такая необходимость.

Что известно о законопроекте №10195

Верховная Рада рассматривала законопроект о повышенных штрафах за нарушение комендантского часа. Согласно проекту закона №10195, нарушение комендантского часа должны были наказывать штрафом в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

То есть от 8 500 до 17 000 гривен. Если в течение года будет повторное нарушение, предлагалось штрафовать на вдвое больше сумму.

А вот за соответствующее нарушение бизнесом, предпринимателю пришлось бы выложить от трех тысяч до шести тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении штраф тоже должен был вырасти вдвое.

Однако по словам юриста, депутаты так и не приняли законопроект №10195 во втором чтении. Этот документ был отклонен и снят с рассмотрения.

– Возможно это и хорошо, потому что этот законопроект подвергся определенной критике. Он предусматривает штраф от 8 500 до 17 000 грн. То есть это или половина средней зарплаты, или полная зарплата по стране. Принимая во внимание определенные обстоятельства, например опоздание с поезда, такая санкция является чрезмерной, – сказал Романчук.

Но это не все. На рассмотрении в Верховной Раде сейчас находится еще один законопроект. Законопроект №13633 предусматривает введение в Кодексе Украины об административных правонарушениях отдельной нормы, которая будет регулировать ответственность за нарушения во время действия военного положения. Документ направлен на усиление общественного порядка и расширение полномочий полиции в обеспечении выполнения мер правового режима военного положения.

В частности, предлагается дополнить КУоАП новой статьей 210-2, которая устанавливает административную ответственность за незаконное пребывание в районах обязательной эвакуации и за нарушение комендантского часа.

Так, за въезд, вход или пребывание в населенных пунктах, из которых объявлена всеобщая обязательная эвакуация, без специальных пропусков или удостоверений будет предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510-850 гривен. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа будет увеличиваться до 100-200 НМДГ, то есть до 1 700-3 400 гривен.

Аналогичная ответственность предлагается и за нарушение комендантского часа — пребывание в запрещенное время на улицах или в других общественных местах без соответствующих пропусков. За первое нарушение штраф составит 50-100 НМДГ (850-1 700 гривен), а за повторное в течение года — 100-200 НМДГ (1 700-3 400 гривен).

В то же время положения о комендантском часе не будут применяться в случаях следования людей в укрытия или из них во время воздушной тревоги, оказания медицинской или домедицинской помощи, сопровождения раненых или тяжелобольных, проведения эвакуации населения, спасения имущества, а также в других ситуациях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.