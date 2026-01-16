График отключения света в Черкассах 16 января: когда и в каких очередях не будет электроэнергии
- В Черкассах 16 января будут действовать почасовые графики отключения света из-за дефицита в энергосистеме.
- Ограничения введены после массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины.
Из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре в Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергосистеме.
По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, это решение принято для того, чтобы обеспечить четкую координацию работы всех служб в Киеве, регионах и общинах.
В украинских городах продолжают действовать графики стабилизационных отключений.
Будут ли отключения света 16 января в Черкассах, читайте в нашем материале.
Черкассы: график отключения света 16 января 2026 года
Действуют почасовые графики отключения света на 16.01 в Черкассах. Такие ограничения связаны с напряженной ситуацией в энергосистеме Украины, вызванной ударами РФ по объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в Черкассыоблэнерго.
Периоды отсутствия электроснабжения по очередям:
1 очередь
- 1.1 — 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:00, 22:00–24:00
- 1.2 — 00:00–02:00, 05:00–08:30, 10:30–15:00, 16:30–20:00, 22:00–24:00
2 очередь
- 2.1 — 03:00–06:00, 08:30–13:00, 14:30–18:00, 20:00–22:00
- 2.2 — 02:00–06:00, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 21:00–24:00
3 очередь
- 3.1 — 00:00–03:00, 06:00–10:00, 11:30–16:00, 17:30–21:00, 23:00–24:00
- 3.2 — 00:00–01:00, 04:00–08:00, 10:00–14:30, 16:00–20:00, 22:00–24:00
4 очередь
- 4.1 — 01:00–04:00, 06:00–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00
- 4.2 — 00:00–02:00, 04:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 22:00–24:00
5 очередь
- 5.1 — 02:00–06:00, 07:30–11:30, 13:00–17:30, 19:30–22:00
- 5.2 — 00:00–04:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:00
6 очередь
- 6.1 — 02:00–05:00, 08:00–12:00, 13:30–18:00, 20:00–23:00
- 6.2 — 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00
Почасовые графики отключения света Черкассы 16 января опубликованы на официальном сайте Черкассыоблэнерго. Всего предусмотрено шесть очередей, и каждый потребитель может проверить свою очередь в разделе Графики / Перечень очередей графиков почасовых отключений.
Напомним, что правительство рекомендовало НКРЭКУ максимально быстро упростить процедуры подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Речь идет о сокращении всех этапов до минимума: рассмотрение и согласование проектов — до двух дней, столько же на получение технических условий, а также на обследование и опломбирование узлов учета.
Кроме того, резервное энергетическое оборудование перераспределяют между регионами с учетом потребностей критической инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения.
Государственным компаниям, в частности Укрзализныце и НАК Нафтогаз, поручено в срочном порядке обеспечить покрытие импорта электроэнергии в отопительный сезон 2025/26 годов не менее чем на 50% от общего объема потребления.
По словам Дениса Шмыгаля, ключевая задача власти — слаженная и эффективная работа всех структур, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию в энергосистеме, прежде всего в столице.