Ночью и утром 16 января ключевые события разворачивались вокруг энергетического кризиса в Украине и резонансных международных заявлений.

Из-за последствий российских ударов и резкого похолодания правительство ввело экстренные решения в сфере энергетики и образования и созывает энергетический Рамштайн для привлечения помощи партнеров.

Параллельно в мире прозвучали громкие политические заявления из Вашингтона по Ближнему Востоку и ситуации в Венесуэле, а на временно оккупированных территориях фиксируют проблемы с электроснабжением.

Подробнее об основных событиях ночи — в подборке от Фактов ICTV.

Чрезвычайная ситуация в энергетике: решение правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что энергосистема Украины работает в чрезвычайно сложных условиях из-за массированных обстрелов и самой холодной за десятилетие зимы.

Руководителем ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначен первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль.

В Украине созданы круглосуточные штабы координации на государственном и региональном уровнях.

Правительство разрешило смягчение комендантского часа в зонах чрезвычайной ситуации, работу торговых центров как пунктів незламності и движение частного транспорта.

Каникулы и дистанционное обучение из-за отключения света

Из-за энергетического кризиса правительство приняло решение о временном прекращении очного обучения в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, специального предвысшего и высшего образования.

В Киеве рекомендовано продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

В других регионах областные военные администрации совместно с МОН будут определять переход на дистанционное обучение или продление каникул в зависимости от ситуации.

Энергетический Рамштайн для Украины

Украина созывает энергетический Рамштайн из-за сложной ситуации с электроснабжением, которая ухудшилась в результате российских ударов и резкого похолодания.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, совместно с Министерством энергетики Украина ожидает от партнеров дополнительные взносы, оборудование и конкретные обязательства для поддержки энергетической инфраструктуры.

Также задействуют механизмы гражданской защиты ЕС, Энергетическую хартию и другие международные инструменты помощи.

Оккупированный Бердянск без электроснабжения

В оккупированном Бердянске зафиксировали масштабное отключение света.

Местные паблики и СМИ сообщают о возгорании подстанции Морозовская, в результате чего значительная часть города осталась без электроэнергии.

Оккупационные службы пока не предоставили объяснений причин аварии и сроков восстановления электроснабжения.

Информация уточняется.

Совет мира для Газы: новые заявления США

Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира, который будет контролировать послевоенное управление сектором Газы, а также о переходе к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для региона.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Совет мира будет поддерживать палестинское технократическое правительство и Национальный комитет по управлению Газой в переходный период.

Президент США также отметил, что с момента прекращения огня его команда предоставила сектору Газа рекордные объемы гуманитарной помощи.

Медаль Нобелевской премии для Дональда Трампа

Венесуэльская оппозиционная лидер Мария Корина Мачадо заявила, что во время встречи в Белом доме передала Дональду Трампу золотую медаль Нобелевской премии мира.

По словам Мачадо, такой шаг она сделала как “признание уникальной преданности Трампа свободе Венесуэлы”.

Президент США Дональд Трамп назвал такой шаг Марии Мачадо “жестом взаимного уважения”.

В то же время организаторы Нобелевской премии подчеркнули, что медаль может сменить владельца, однако звание лауреата остается неизменным.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 423-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.