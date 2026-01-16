СБУ и Офис генпрокурора в сотрудничестве с Минобороны разоблачили подрядчика, который поставил украинской армии 43 тыс. бракованных защитных очков на 60 млн грн.

Непригодная продукция была закуплена за счет бюджетных средств.

Поставки ВСУ бракованных очков: что известно

Как сообщает СБУ, речь идет о защитных баллистических очках и очках-масках для сухопутных подразделений украинской армии.

Проведенная экспертиза подтвердила, что эта амуниция непригодна для использования в учебных и боевых условиях.

— По материалам дела, фигурант осуществил поставку на основании двух договоров, которые в апреле 2024 года заключил с госпредприятием Минобороны, — говорится в сообщении.

Вместо продукции надлежащего качества, предусмотренной условиями договоров, подрядчик отправил заказчикам полностью бракованное снаряжение, не соответствующее стандартам безопасности.

Организатор схемы получил полную сумму бюджетных средств, выделенных на закупку амуниции.

Во время обысков на рабочем месте фигуранта правоохранители обнаружили документы, подтверждающие преступную схему, а также часть денег, полученных от ее реализации.

Следователи СБУ сообщили подозреваемому о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

Сейчас вся партия бракованной продукции изъята из логистических складов Сил обороны и офисов подрядчиков.

Продолжается следствие для установления всех причастных лиц и их привлечения к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные меры проводились под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

