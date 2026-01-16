В 2025 году РФ существенно нарастила применение одноразовых БпЛА по Украине, такие массовые атаки в сочетании с ракетами затрудняют работу украинской ПВО и повышают эффективность российских ударов.

РФ в прошлом году существенно увеличила атаки дронами-камикадзе

Как сообщило в соцсети Х Министерство обороны Великобритании, в 2025 году Россия запустила около 55 тыс. беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия (дронов-камикадзе) против целей в Украине.

Это примерно в пять раз превышает количество этих же дронов, запущенных в 2024 году. По мнению аналитиков, это свидетельствует о росте в РФ мощностей и производства БпЛА такого типа.

В декабре 2025 года РФ запустила примерно 5 100 дронов-камикадзе против украинских целей. Это меньше, чем в ноябре, когда Россия применила примерно 5 400 БпЛА, что почти наверняка можно объяснить плохими погодными условиями.

— В ноябре и декабре 2025 года Россия также запустила примерно 90 дальнобойных ракет. Использование дронов-камикадзе усложняет ситуацию в воздухе для украинской противовоздушной обороны и повышает живучесть российских дальнобойных ракет, — говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что россияне сосредоточили свои воздушные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, что значительно ухудшает условия жизни гражданского населения в зимние месяцы.

Напомним, что 14 января 2026 года в ответ на последствия этих ударов президент Украины Владимир Зеленский объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере по всей территории страны.

