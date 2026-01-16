В Украине вступил в силу закон, который вводит институт множественного гражданства (подданства).

В Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве

16 января вступил в силу закон № 4502-IX, согласно которому украинец может получить гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет министров Украины. Это касается США, Канады, Германии, Польши и Чехии.

Граждане этих стран также смогут получить украинское гражданство, соблюдая общие требования и сдав соответствующие экзамены.

Для иностранцев, которые проходят военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на гражданство. Родственники военнослужащих, которые служат для защиты Украины или погибли, смогут получить гражданство в упрощенном порядке.

Напомним, что закон, создавший возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в октябре Кабмин утвердил разработанный МИД список критериев для стран, с которыми будет вводиться множественное гражданство. Известно, что приоритет отдается тем государствам, которые входят в круг ближайших и самых надежных союзников Украины.

